РБК: "Роснано" предложило банкам признать недействительными договоры о кредитах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. АО "Роснано" предложило Совкомбанку, Промсвязьбанку и банку "Ак барс" в досудебном порядке признать недействительными договоры о кредитах под госгарантии почти на 55 млрд рублей. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на направленные в адрес трех банков документы, подлинность которых подтвердил источник, близкий к одной из сторон переговоров.

Издание отмечает, что по состоянию на 30 июня "Роснано" была должна 38 млрд рублей по кредитам Совкомбанку, 16 млрд рублей - Промсвязьбанку, 0,85 млрд рублей - банку "Ак барс". Банку "Санкт-Петербург" госкомпания должна выплатить 16,5 млрд рублей, АКБ "Россия" - 5 млрд рублей. Один из источников РБК, близкий к кредиторам "Роснано", называет требования компании по кредитам нелогичными, поскольку она продолжает исполнять свои обязательства. Другой источник характеризует документ как "формальный", так как переговоры о реструктуризации начались задолго до отправки претензии.

"АО "Роснано" полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом", - приводит РБК текст сообщения компании. Она ссылается на ст. 10, 168 и п. 2 ст. 174 Гражданского кодекса РФ, которые "обязывают стороны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга". По данным издания, госкомпания считает, что "нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заемщика и выбранная схема заемного финансирования в долгосрочной перспективе приведет к существенным финансовым потерям "Роснано".

Госкомпания подчеркивает, что кредиты выдавались исключительно на условиях предоставления госгарантий, но финансирование для "Роснано" всегда было целевым и "предполагало венчурное инвестирование в сферу технологических проектов", пишет издание. "В отсутствие государственных гарантий банк не пошел бы на заключение кредитных договоров, потому что сделал бы вывод об отсутствии подтвержденных источников возврата задолженности. В ситуации же с государственными гарантиями банк посчитал возможной выдачу кредита, осознавая высокую вероятность покрытия долга именно за счет государственных гарантий, невзирая на нарушение интересов заемщиков и гаранта в будущем", - утверждает "Роснано", подчеркивая, что ставки по ее кредитам всегда были существенно выше доходности облигаций федерального займа.

В компании отметили, что "для банка было очевидно, что он сможет извлечь для себя преимущества" и что "предоставление кредита АО "Роснано" не соответствует его долгосрочным интересам", однако вместе с тем "все риски банка покрываются государственной гарантией". В "Роснано" пришли к выводу, что банки планировали "извлекать дополнительную прибыль за счет заемщика без несения каких-либо рисков", так как в любом случае деньги будут возвращены государством, пишет РБК.

"Роснано", Минфин РФ и банк "Ак барс" на момент публикации не ответили на запрос РБК.

О ситуации с "Роснано"

"Роснано" на 100% принадлежит государству. В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

19 ноября Московская биржа неожиданно без объяснения причин приостановила торги всеми девятью выпусками облигаций "Роснано". Позже площадка объяснила, что это было сделано по предписанию Банка России. Вскоре после приостановки торгов "Роснано" сообщила, что встретилась со своими кредиторами и крупными держателями облигаций компании, обсуждались возможные сценарии реструктуризации задолженности. Было заявлено, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок, при этом "Роснано" надеется избежать наиболее негативных сценариев.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сообщала, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности на фоне ситуации с "Роснано". При этом она уточнила, что ЦБ не участвует в переговорах кредиторов и "Роснано". В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал журналистам, что работа компании ведется под контролем правительства и в настоящее время "Роснано" ведет переговоры с кредиторами. Говоря об обязательствах компании, которые не были обеспечены госгарантиями, министр выразил уверенность, что будет достигнут компромисс, который устроит все стороны.