Кабмин утвердил правила предоставления субсидий по кредитам малому и среднему бизнесу

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое обеспечит работу нового инструмента поддержки малого и среднего бизнеса - так называемого "зонтичного" механизма госпоручительств по выдаваемым предприятиям и организациям кредитам. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.

"Инструмент "зонтичных" поручительств предназначен для предприятий, не обладающих достаточным залогом. Чтобы облегчить им доступ к кредитным ресурсам, оператор программы - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) выдает поручительства по кредитам банкам, беря на себя часть рисков бизнеса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что механизм в пилотном режиме действует с сентября, новое постановление позволит его закрепить, сделать процесс быстрее и обеспечить возможность получения кредитов с господдержкой максимальному числу малых и средних предприятий. Средняя процентная ставка составляет 10%, без механизма она была бы минимум на 1,5% больше. Заемные средства с госгарантией можно получить на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, а также на рефинансирование кредита.

"Особенность нового механизма в том, что поручительство по кредиту предоставляется мгновенно в "одном окне" банка вместе с кредитом. Таким образом, представителям малого и среднего бизнеса больше не нужно дополнительно обращаться в Корпорацию МСП и дожидаться одобрения", - говорится в сообщении.

За почти три месяца выдано более 1 500 таких кредитов на сумму 12,7 млрд рублей, при этом каждый четвертый выдан предпринимателям из числа пострадавших отраслей. В кабмине отметили, что первые итоги пилота говорят о том, что механизм позволяет снижать процентные ставки и расширять доступ большего числа малых и микропредприятий к кредитованию.