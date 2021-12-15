Reuters: законодатели США призвали ввести санкции против разработчиков шпионских программ

ТАСС, 15 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели призывают Министерство финансов и Государственный департамент США ввести санкции в отношении компаний, занимающихся разработкой шпионских программ. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо законодателей.

Политики обратились в указанные ведомства с просьбой ввести рестрикции в рамках Глобального акта Магнитского против израильской компании NSO Group, компании из Объединенных Арабских Эмиратов DarkMatter, французской Nexa Technologies, германской Trovicor, а также высшего руководства данных компаний. Как уточняет агентство, санкции, введенные в рамках данного акта, предполагают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в США.

Законодатели отметили в письме, что деятельность подобных компаний зависит от американских банков и инвестиций из США. "Чтобы серьезно их наказать <...>, правительство США должно ввести финансовые санкции", - говорится в письме.

Письмо было направлено в соответствующие органы во вторник вечером. Его подписали председатель финансового комитета Сената Конгресса США Рон Уайден (демократ от штата Орегон), председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и 16 других законодателей из Демократической партии.

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он предусматривает использование односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В 2016 году в США был принят "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.