Банк БРИКС одобрил кредит в $508 млн на проект строительства метро в Китае

ШАНХАЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление 3,237 млрд юаней (приблизительно $508 млн) в качестве кредита Китаю на реализацию проекта строительства первого этапа шестой ветки метрополитена в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун). Соответствующее решение было принято на состоявшемся 14 декабря в режиме видеоконференции 33-м заседании Совета директоров банка, говорится в опубликованном в среду сообщении на сайте финансовой организации.

"Кредит будет использован в целях финансирования строительства линии метро протяженностью 30,19 км на восточном побережье Циндао - быстро развивающемся экономическом районе муниципалитета", - говорится в пресс-релизе. В документе указывается, что этот проект будет способствовать улучшению транспортной инфраструктуры в условиях растущего спроса на пассажирские перевозки в данном районе. Таким образом с учетом этого кредита общий портфель одобренных НБР проектов достиг $29,5 млрд, отмечается в пресс-релизе.

В ходе заседания Совету директоров НБР также была представлена обновленная информация о переходе банка от лондонской межбанковской ставки предложения LIBOR к SOFR ("эталонная" процентная ставка на денежном рынке в долларах США). В документе отмечается, что это было первое заседание Совета директоров банка с участием представителей ОАЭ и Бангладеш, которые недавно вошли в состав стран-членов НБР.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе (Бразилия) в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.