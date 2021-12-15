Матвиенко: уже 500 тыс. домов из запланированных 2,5 млн бесплатно подключены к газу

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Порядка 500 тыс. домов на данный момент бесплатно подключены к газу в рамках программы социальной газификации, всего запланировано подключить 2,5 млн домов, сообщила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Из плановых 2,5 млн домовладений, которые имеют право на социальную бесплатную газификацию, уже к 500 тыс. домов проведены газопроводы. Темпы нормальные, начали расти", - сказала Матвиенко.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что программа социальной газификации будет в полном объеме выполнена к 31 декабря 2022 году. По его словам, объем работ будет меньше первоначальной оценки в 4 млн домовладении, речь будет идти о 2,5 млн домах.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 г. поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 г. были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.