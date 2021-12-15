Фруктохранилище на 20 тыс. тонн построят в Карачаево-Черкесии по инвестпроекту

ЧЕРКЕССК, 15 декабря. /ТАСС/. Фруктохранилище будет построено в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии в рамках инвестпроекта к 2026 году, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства КЧР Анзор Боташев.

"При хранении фруктов и овощей потери достигают 35-40%, существует проблема эффективного хранения и своевременной реализации выращенного урожая. В этой связи строительство специализированного фруктохранилища, в котором соблюдается оптимальный температурный и влажностный режим, весьма актуально. Для этих целей ООО "АПК "Приэльбрусье" реализует в республике инвестиционный проект "Строительство фруктохранилища вместимостью 20 тыс. тонн с сортировочно-упаковочным оборудованием", - сказал Боташев.

По его словам, объект планируется построить в Адыге-Хабльском районе республики. Завершение работ запланировано к 2026 году. Проектом предусматривается поэтапная реализация. В настоящее время завершились работы по строительству фруктохранилища на 5 тыс. тонн с сортировочно-упаковочным оборудованием, в дальнейшем предполагается строительство фруктохранилища с сортировочно-упаковочным оборудованием вместимостью 15 тыс. тонн.

"Реализация инвестпроекта позволит производить 12,6 тыс. тонн плодов, что будет способствовать стабилизации цен и увеличению обеспеченности фруктами жителей республики", - отметил министр.