Росреестр разработал основу под Национальную систему пространственных данных

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Росреестр ввел в эксплуатацию государственную информационную систему ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО) и Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД), которые станут основой для создания Национальной системы пространственных данных, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Это важнейший шаг на пути создания Национальной системы пространственных данных, которая позволит получать комплексные сведения о земле и недвижимости в режиме одного окна, обеспечит эффективное развитие территорий и оказание качественных государственных услуг для людей. Уже сегодня посредством ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД органы государственной власти и муниципалитеты получат геоинформационную поддержку при принятии решений в сфере управления территориями и предоставления услуг населению", - приводятся в сообщении слова руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

Единая электронная картографическая основа включает пространственные данные о всей территории России. С ее помощью можно будет получать различную тематическую информацию (об инфраструктуре, населении, природе), а также проводить мониторинг хозяйственной деятельности. Сейчас ЕЭКО готова на 36,5%, в ее основе лежит геоинформационная платформа, включенная в реестр программного обеспечения российского происхождения Минкомсвязи России.

Через личный кабинет Федерального портала пространственных данных можно подать заявления о предоставлении данных и материалов, полученных при геодезических и картографических работах, а также сведений ЕЭКО. Предполагается, что к 2023 году пространственные данные из ГИС ЕЭКО будут использовать 30 федеральных и 50 региональных органов исполнительной власти, а доля заявлений о предоставлении материалов федерального фонда пространственных данных, поступивших через ГИС ФППД, составит 90%.

Ранее Росреестр разработал проект государственной программы "Национальная система пространственных данных", реализация которой должная начаться в 2022 году. Согласно документу, к 2030 году планируется создать цифровое отечественное геопространственное обеспечение и связать его со всеми муниципальными и региональными информационными системами. Сегодня сведения о земле, природных ресурсах, лесах, недвижимости содержатся в разрозненных государственных информационных ресурсах, что приводит, например, к низкой эффективности использования земель и объектов недвижимости. Создание единой геопространственной платформы позволит решить эту проблему, считают в ведомстве.