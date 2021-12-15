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Дума приняла закон об обязательном наличии у инженеров свидетельства о квалификации

Поправками ко второму чтению уточняется, что такие работники включаются в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования национальным объединением профильных саморегулируемых организаций

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект об обязательном наличии у специалистов в сфере строительства свидетельства о квалификации, документом одновременно упраздняется ряд процедур в данной сфере.

Согласно проекту закона, требование о периодическом повышении квалификации главных инженеров и главных архитекторов проектов (то есть лиц, которые организуют работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства) заменяется обязательным требованием о наличии у таких специалистов свидетельства о квалификации, полученного в соответствии с законом "О независимой оценке квалификации".

Поправками ко второму чтению уточняется, что такие работники включаются в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования национальным объединением профильных саморегулируемых организаций. Обозначен ряд требований к таким специалистам: наличие соответствующего высшего образования, стажа работы на инженерных должностях не менее чем три года, наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет или не менее чем 5 лет при прохождении независимой оценки квалификации в соответствии с законодательством.

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