Доходы и расходы бюджета Коми на 2021 год увеличили на 1,6 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 15 декабря. /ТАСС/. Общий объем доходов и расходов бюджета Республики Коми на 2021 год увеличен на 1,6 млрд рублей за счет дополнительных, ранее не запланированных поступлений налога на прибыль организаций. Дополнительные средства будут направлены учреждениям образования, здравоохранения и социальной защиты, сообщил в среду депутатам Госсовета Коми исполняющий обязанности министра финансов региона Александр Комлев.

"Предусмотрено увеличение доходов бюджета на 1,6 млрд за счет увеличения поступлений налога на прибыль организаций. Общий объем увеличения расходов также составляет 1,6 млрд, в том числе на здравоохранение - 530 млн рублей, на образование - 640 млн, на субсидии муниципалитетам - 366 млн рублей. На проведение в 2022 году чемпионата мира по хоккею с мячом и чемпионата России по лыжным гонкам - 69 млн рублей. Также увеличиваются расходы на учреждения соцзащиты, в том числе на приобретение резервных источников электроснабжения для интернатов с круглосуточным пребыванием людей - 123 млн рублей", - сообщил Комлев. Депутаты большинством голосов эти изменения поддержали.

С учетом принятых изменений объем доходов регионального бюджета на этот год составит 89,9 млрд, расходов - 100,3 млрд рублей. Дефицит в 10,4 млрд рублей планировалось покрыть за счет кредитов.

До рассмотрения вопроса перед депутатами выступил глава республики Владимир Уйба, он отметил, что 2020 год и начало этого года были крайне сложными из-за пандемии, основная задача была - "обеспечить самые первоочередные, неотложные расходы, с чем успешно справились". В результате восстановления экономики региона в бюджет поступают дополнительные, ранее не запланированные налоговые доходы. За счет этого в октябре доходы и расходы бюджета удалось увеличить на 7,7 млрд рублей. "Сейчас бюджетные доходы фактически приблизились к показателю допандемийного 2019 года, и у нас есть возможность дополнительно профинансировать наиболее насущные вопросы. <…> Правительство республики учитывало требования по сдерживанию темпов роста уровня госдолга и необходимость формирования переходящего на следующий год остатка средств. Все дополнительные доходы, которые поступят сверх до конца года, послужат финансовой подушкой безопасности", - отметил глава Коми.

В ноябре в Коми утвержден в окончательном чтении бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. На 2022 год он спланирован по доходам в объеме 87 млрд рублей, расходы - 97,9 млрд, дефицит - 10,9 млрд. Планируется, что госдолг региона в 2022 году увеличится на 8,5 млрд рублей и на 1 января 2023 года составит 53,5 млрд рублей, или 75% от собственных доходов региона, на 1 января 2024 года - 60,8 млрд рублей, или 82% от доходов, на 1 января 2025 года - 65,7 млрд рублей, или 88% от доходов.