Госдума введет штрафы до 20 млн рублей за умышленное затопление судна

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий административные штрафы до 20 млн рублей за умышленное затопление судна.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить новой статьей "Умышленное затопление морского судна или судна внутреннего плавания".

Умышленное затопление судна "в пределах внутренних морских вод, территориального моря Российской Федерации, в акватории Северного морского пути или на внутренних водных путях" РФ для граждан повлечет штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей, а для юридических лиц - от 15 млн до 20 млн рублей, говорится в документе.

Законопроектом также предусмотрена ответственность за несоблюдение собственником затонувшего судна сроков предоставления капитану морского порта сведений и документации, необходимых для удаления судна, которое должно было быть затоплено, а также за нарушение сроков начала его удаления. Так, для граждан несвоевременно, предоставивших капитану порта необходимую документацию, штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Нарушение сроков начала работ по удалению судна после согласования документов и неоднократное нарушение указанных в них условий для граждан повлечет штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, для юридических лиц - от 3 млн до 5 млн рублей.

Эксплуатация морского судна без свидетельства о страховании или иного финансового обеспечения его удаления в случае необходимости, согласно законопроекту, также повлечет штраф. Для граждан он составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Действующий КоАП не содержит статей о нарушении требований по удалению затонувшего имущества, в том числе сроков удаления затонувшего имущества, требований о наличии на судне свидетельства о страховании или об ином финансовом обеспечении ответственности за удаление. Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, "каждый судоподъем является уникальной технологической операцией, но в любом случае затраты на такую операцию исчисляются десятками, а иногда и сотнями миллионов рублей".