СФ одобрил закон о штрафах за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о штрафах до 200 тыс. рублей за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ, а также за нарушение требований при их применении.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется нормой, по которой "невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению стационарных источников выбросов" таких веществ "системами автоматического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды" повлечет штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, а для юридических - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Если работающие на источнике загрязнения системы контроля были установлены с нарушением требований или они некорректно передают данные в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Повторное такое нарушение повлечет штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года для должностных лиц, штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей - для юридических лиц. Закон в случае его подписания президентом вступит в силу с 1 февраля 2022 года.