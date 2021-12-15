В "Новатэке" считают, что плавный энергопереход произойдет за счет газа

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Процесс плавного энергетического перехода в ближайшие десятилетия будет осуществлен в основном за счет природного газа, поскольку он является самым чистым видом ископаемого топлива. Такое мнение высказал начальник управления по связи с инвесторами "Новатэка" Александр Назаров в ходе онлайн-конференции инвестиционной компании БКС.

"Природный газ по своим характеристикам является самым чистым ископаемым топливом. Он является очень доступным источником энергии. И мы видим, что этот плавный энергопереход в ближайшие десятилетия будет сделан как раз в основном за счет природного газа", - сказал он.

При этом Назаров не стал отрицать, что в будущем мировом энергетическом балансе вырастет доля возобновляемых источников энергии. "Но всегда нужно помнить о том, что энергия должна быть доступна и надежна для любого потребителя сегодня, - отметил топ-менеджер. - Возобновляемые источники энергии, на которые многие политики предлагают делать ставки, не всегда являются доступными. И они не всегда являются надежными. Мы видим, что возобновляемым источникам энергии всегда требуется какая-то резервная мощность".

Топ-менеджер "Новатэка" подчеркнул, в истории человечества никогда не было отказа от каких-либо источников энергии "по щелчку пальца". "Как раз наоборот, все те источники энергии, которые человечество использовало в последние 150 лет, по-прежнему используются в полном объеме. Я говорю про уголь, про нефть, это основная биомасса - она тоже продолжает быть источником энергии", - указал он.

Назаров также обратил внимание, что российский газ является одним из самых чистых в мире с точки зрения показательных общих и удельных выбросов. "Новатэк", в частности, уже готов поставлять чистую энергию на рынок и готовится к предложению новых энергетических продуктов, добавил он.

"Именно сейчас мы рассматриваем инженерные проектные решения по газохимическому комплексу "Обский ГХК". Проект будет одним из наших предложений в виде ответа на вызовы глобального энергоперехода, а именно предложения голубого аммиака, голубого водорода в качестве опций для наших энергопотребителей в будущем", - заключил топ-менеджер.