Дополнительные авиарейсы запустят из городов Ямала в новогодние праздники

ТАСС, 15 декабря. Авиакомпании введут дополнительные рейсы из городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Тюмень, Москву, Новосибирск, Пермь, Казань и Сочи в преддверии Нового года и на каникулах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в среду.

"В авиакомпании "Ямал" изучили повышенный спрос от пассажиров на путешествия в новогодние каникулы и ввели еще несколько дополнительных рейсов. Продажи открыты на рейс одного из самых "горячих" маршрутов Салехард - Тюмень, рейс запланирован на 29 декабря. Также на 29 и 30 декабря введены дополнительные рейсы из Надыма в Тюмень и Москву. Для пассажиров, вылетающих из Нового Уренгоя, также появятся дополнительные рейсы в Москву, Новосибирск, Пермь, Казань и Сочи", - говорится в сообщении с уточнением, что в конце новогодних каникул, 9 января, дополнительный рейс будет запущен по маршруту Тюмень - Новый Уренгой.

В Москву и Новосибирск из Нового Уренгоя можно будет улететь на самолетах авиакомпании S7, в Казань - на бортах компании "ЮВТ Аэро". Первый зимний рейс по маршруту Новый Уренгой - Сочи выполнит авиакомпания "Ямал" 27 декабря. С 8 января рейсы в Сочи станут регулярными, вылеты запланированы еженедельно по субботам. 31 декабря "Ямал" выполнит дополнительный полет в Москву.