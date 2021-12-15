Совфед одобрил закон об оценке риска причастности юрлиц к сомнительным платежам

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций.

Документ предусматривает создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Критерии, по которым юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут относить к группам риска вовлеченности в проведение подозрительных операций, определяют совместно Банк России и Росфинмониторинг. Критерии публикуются на официальном сайте ЦБ.

Согласно закону клиенты будут подразделяться на категории: высокий риск, средний риск, низкий риск (красный, желтый, зеленый уровни). В отношении лиц с зеленым уровнем риска не применяются меры в виде отказа в открытии банковского счета, а также не допускается отказ в проведении операций по переводу денежных средств иным юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые также отнесены к зеленому уровню риска, на их счета (вклады, депозиты), открытые в банках на территории РФ. Исключение составляют только подозрительные операции по списанию денежных средств в пользу физических лиц, снятие наличных денежных средств, перечисление денежных средств на счета, открытые в банках за пределами РФ, переводы денежных средств иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые отнесены к желтому уровню риска.

В отношении лиц с желтым уровнем риска сохраняется возможность при наличии подозрений в отмывании денег отказать в открытии банковского счета и в проведении операций.

Высокий уровень риска

В отношении лиц с красным уровнем риска устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, запрет на проведение любых операций (как собственных, так и в их адрес), запрет или прекращение доступа к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), а также запрет использования электронного средства платежа.

С учетом устанавливаемых ограничений в отношении лиц с красным уровнем риска в законе отдельно выделен вопрос обеспечения их правом на защиту. Изменения, как говорится в пояснительной записке, направлены на уменьшение нагрузки на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый бизнес и микробизнес, за счет снижения превентивных ограничительных мер со стороны кредитных организаций, сокращения расходов бизнеса на взаимодействие с банками и количества дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций. Закон также преследует цель повышения эффективности работы антиотмывочных систем кредитных организаций и снижения объемов подозрительных операций в целом.

Закон предусматривает, что информации о клиентах, которые отнесены к группе низкого уровня риска совершения подозрительных операций, представителях таких клиентов, их выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах должна обновляться не реже одного раза в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней. Информация о клиентах, которые не отнесены к группе низкого уровня риска совершения подозрительных операций, представителях таких клиентов, их выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах обновляется не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней.

Банк России вправе разместить на своем официальном сайте информацию об отнесении юрлиц (индивидуальных предпринимателей) к группам риска совершения подозрительных операций. Состав этой информации и порядок доступа к ней устанавливаются нормативным актом Банка России.