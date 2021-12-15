Парламент Кузбасса поддержал инициативу губернатора о снижении налогов для бизнеса

КЕМЕРОВО, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кузбасса поддержали инициативу губернатора региона Сергея Цивилева о снижении налоговых ставок для бизнеса, пострадавшего от введения QR-кодов в период пандемии, и одобрили внесение соответствующих поправок в региональное законодательство. Льгота распространяется на налоговый период с начала 2021 года, часть ранее уплаченных в бюджет налогов можно будет вернуть, сообщается на официальном сайте правительства Кемеровской области в среду.

Проект поправок предусматривает снижение в два раза ставок налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) для той части бизнеса, которая пострадала от введения QR-кодов. Льготы по уплате налога на имущество получат также владельцы торгово-офисной недвижимости, которые снизили в текущем году арендную плату. Для них размер налоговых платежей будет уменьшен на сумму снижения арендной платы.

"Снижение налогов - реальная и действенная помощь, поэтому я распорядился оперативно вынести эту инициативу на законодательный уровень, чтобы уже до новогодних праздников бизнес мог получить финансовую поддержку от региона", - приводятся в сообщении слова Цивилева.

Льготы распространятся на период с 1 января 2021 года, поэтому те предприниматели, которые уже оплатили налоги, смогут уточнить размер компенсации и вернуть из бюджета сумму переплаты. По оценке властей, воспользоваться льготами по уплате налогов смогут примерно 1,4 тыс. организаций и почти 2,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Это представители тех сфер в Кузбассе, где система QR-кодов начала действовать с 15 ноября. QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании необходимы для допуска в учреждения культуры, общественного питания, спорта, салоны красоты, кинотеатры, а также в торговые центры с развлекательной инфраструктурой.

Вопрос об отмене QR-кодов в настоящее время власти Кузбасса не рассматривают. Это связано с низким уровнем вакцинации населения. По данным на начало текущей недели, всего в регионе вакцинировано более 1,069 млн человек, что составляет 64,8% от общего числа подлежащих вакцинации. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у почти 79,8 тыс. человек, выздоровели 71,9 тыс. человек, умерли 1 636 пациентов. Остальные находятся под наблюдением медиков.