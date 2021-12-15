Объем инвестирования в ТиНАО в 2021 году достиг 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 2,5 трлн рублей инвестировано в развитие Новой Москвы, к 2035 году объем инвестирования в регион может составить 7 трлн рублей, сообщил в среду журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"У нас объем инвестирования 2,5 трлн рублей, из них 600 млрд рублей - это деньги бюджета Москвы и 1,9 трлн рублей - средства застройщиков, средства инвесторов", - сказал Жидкин.

В Новой Москве, по его словам, также наблюдается существенный рост налогооблагаемой базы.