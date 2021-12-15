Авиакомпании России в ноябре увеличили перевозки на 75%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании в ноябре увеличили перевозки пассажиров на 75% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, до 8,1 млн человек, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. По сравнению с допандемийным 2019 годом перевозки в этом ноябре немного снизились.

В январе - ноябре 2021 года перевозки пассажиров авиакомпаниями РФ выросли на 60%, до 102,7 млн пассажиров. В 2019 году этот показатель составил 119,3 млн человек.

"В ноябре 2021 года российские авиакомпании перевезли 8,1 млн пассажиров. Это на 75% больше, чем в ноябре 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за пандемии COVID-19. По сравнению с допандемийным 2019 годом объем перевозок в ноябре 2021 года снизился незначительно", - сказал Савельев, чьи слова приводит пресс-служба Минтранса.

Пассажирооборот за 11 месяцев 2021 года вырос на 57%, до 224 млрд пассажирокилометров.

По данным Минтранса, количество полетов на внутренних рейсах в ноябре выросло на 30%, до 128,6 тыс. полетов. За 11 месяцев 2021 года российские авиадиспетчеры обслужили 1,5 млн полетов, из них 70% - по внутренним воздушным трассам.