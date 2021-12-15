Премьер Украины заявил, что стране хватит газа и угля для прохождения отопительного сезона

"На начала отопительного сезона "Нафтогаз" закачал в ПХГ (подземные газовые хранилища - прим. ТАСС) 18,6 млрд кубометров топлива. Средний показатель, с которым начинали отопительные сезоны в 2011-2019 годах, был 17,9 млрд кубометров. На середину декабря в наших газохранилищах более 15 млрд кубометров газа - абсолютно достаточно, чтобы обеспечить "голубым топливом" и людей, и коммунальные предприятия, и промышленных потребителей", - сказал он на заседании кабмина.

Шмыгаль отметил, что в декабре ожидается приблизительно 2 млн тонн украинского и импортного угля при прогнозированном потреблении 1,7 млн тонн, активизирована работа по развитию внутренней добычи. "По данным министра энергетики, на эти цели будет направлено свыше 700 млн гривен (около $26 млн), - сказал глава правительства. - Таким образом, отопительный сезон проходит стабильно, энергоресурсов достаточно, а тарифы для населения, как мы и обещали, расти не будут".

По словам премьера, правительство разработало механизм, который позволит не повышать тарифы на газ и тепло для населения, несмотря на высокие цены на топливо на рынках в ЕС. "Для потребителей тепла в этом сезоне обеспечена стабильная и значительно ниже рыночной цены. <...> Мы видим, что цены на газ в Европе опять достигли почти $1,5 тысячи (за тысячу кубов - прим. ТАСС), механизм сохранения тарифов <...> позволяет защитить украинских потребителей от аномальных цен на газ, которые сейчас находятся на пике в ЕС", - сказал он.

По словам премьер-министра, "типичные страшилки о том, что уже к зиме закончится уголь, оказались очередным фейком".

Ранее компания "Укрэнерго" заявляла, что Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями. По данным "Укрэнерго", по состоянию на 14 декабря на складах украинских ТЭС находится 459 тысяч тонн угля - вдвое меньше гарантированных запасов, а на прошлой неделе дефицит угля привел к остановке 20 блоков и одного корпуса ТЭС и ТЭЦ страны. Сообщалось также о недостаточном объеме газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) - по данным компании - оператора ПХГ "Укртрансгаз" на конец ноября, хранилища заполнены на 53%. В аналогичный период прошлого года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 26,9 млрд кубометров, или почти на 40% больше нынешних показателей.