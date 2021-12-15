ЕС и Молдавия подписали соглашение о помощи на €60 млн

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и Молдавия подписали документ о выделении Кишиневу €60 млн для помощи наиболее пострадавшим потребителям газа в Молдавии. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.

"Я рада, что сегодня мы подпишем пакет на €60 млн, чтобы снизить последствия роста газовых цен для наиболее уязвимых людей в Молдавии", - заявила фон дер Ляйен.

"Подписание этого соглашения подтвердило, что Восточное партнерство очень хорошо для Молдавии", - заявила в свою очередь Санду. "Ресурсы, которые вы выделили сегодня, пойдут уязвимым людям, а мы продолжим совместную работу по энергобезопасности, чтобы Молдавия больше не сталкивалась с такими ситуациями как сегодня в будущем", - продолжила она.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным пунктом договоренностей было направление Молдавией в срок текущих платежей за газ. В ноябре Молдавия просрочила платеж. Тогда российский холдинг уведомил ее о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по контракту.

Согласно контракту с "Газпромом", Молдавия получает российский газ по низким долгосрочным ценам, а не по рыночной цене, которая на европейском рынке в нынешний отопительный сезон устанавливает абсолютные рекорды.