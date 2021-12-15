ТПП и "Промсвязьбанк" будут выстраивать взаимодействие между МСП и предприятиями ОПК

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ и ПАО "Промсвязьбанк" будут сотрудничать в выстраивании взаимодействия между малыми инновационными предприятиями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в среду ТАСС сообщил глава ТПП РФ Сергей Катырин.

Катырин и председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве в среду в ходе пленарного заседания Совета руководителей торгово-промышленных палат.

"Мы сейчас пытаемся вместе с "Промсвязьбанком" создать необычный инструмент, которого в стране не существует. Мы хотим соединить малые инновационные мероприятия, которые у нас есть в стране, с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Там огромный и научный, и технологический потенциал. ОПК-сфера сегодня - несомненно, это самая, наверное, продвинутая часть в нашем производстве. Для того, чтобы [ее] грамотно использовать, президентом поставлена задача - переводить во многом на гражданские рельсы производство предприятий оборонно-промышленного комплекса. Потому что оборонный заказ будет потихоньку сокращаться, мы переоснастили армию, мы переоснастили вооруженные силы. Естественно, что и дальше будет идти переоснащение, но просто такого объема в этом переоснащении уже, по видимому, будет гораздо меньше", - сказал президент ТПП.

По словам Катырина, чтобы задействовать мощности для производства гражданской продукции, необходимы партнеры, которые будут помогать создавать ее. В ТПП считают, что в цепочку нужно также включить малые инновационные предприятия. Катырин отметил, что предприятия ОПК предъявляют высокие требования к тем, кто выступает их поставщиками.

"Конечно, должен быть такой же высокий уровень у тех малых инновационных предприятий, которые претендуют на то, чтобы работать [с предприятиями ОПК], и чтобы это был инновационный продукт. Непростая работа, конечно, [она] требует организационных усилий - это и работа в регионах, но эту часть мы берем на себя. Конечно, там необходима финансовая поддержка. И вот в этом плане, конечно, "Промсвязьбанк", который работает с оборонно-промышленным комплексом, для нас незаменимый партнер", - сказал он.