"Аэрофлот" стал лауреатом премии Digital Leaders Awards в двух номинациях

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Два проекта авиакомпании "Аэрофлот" - по реализации прямого канала продаж по стандарту IATA New Distribution Capabilities (NDC), а также проект по онлайн-продаже субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока - стали победителями премии Digital Leaders Awards. Об этом в среду сообщили на сайте авиаперевозчика.

"Лучшим в номинации "Портальные решения" категории "E-commerce" признан проект по реализации прямого канала продаж NDC, также победителем объявлен проект по онлайн-продаже субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока в номинации "Социально-значимый проект" в категории "Услуги трансфера и перевозок", - говорится в сообщении.

Прямой канал продаж NDC позволил авиакомпании расширить возможности продажи билетов и дополнительных услуг. Как пояснили в пресс-службе, агенты теперь могут подключиться к "Аэрофлоту" по прямому каналу, предоставляя своим клиентам расширенный авиационный продукт, при этом расходы на дистрибуцию будут существенно сокращены. В рамках второго проекта на сайте Аэрофлота реализован функционал, который обеспечивает верификацию пассажиров и позволяет бронировать билеты жителям Дальнего Востока по тарифам со сниженной стоимостью по определенным направлениям.

По словам заместителя генерального директора по информационным технологиям компании Сергея Крылова, которого цитирует пресс-служба, особую гордость вызывает то, что оба победивших проекта реализованы российскими разработчиками с использованием отечественных информационных технологий. "Разработанное программное обеспечение в ближайшее время будет внесено в единый реестр российских программ", - сообщил Крылов.

Премия Digital Leaders Awards 2021 является ежегодной и вручается за лучшие достижения в области диджитализации и онлайн-сервисов. Церемония награждения состоялась в рамках деловой программы павильона России на "Экспо - 2020" в Дубае на форуме "Время Инноваций".