Гречка в России за неделю подорожала на 1,3%. Цена яиц выросла на 1,1%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Стоимость гречки в России с 7 по 13 декабря 2021 года выросла на 1,3%, яиц - на 1,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 1,3%, в том числе в 63 субъектах Российской Федерации - на 0,1-4%, в 7 субъектах - на 4,1-10,7%. В девяти субъектах цены не изменились. В шести субъектах цены на крупу гречневую снизились на 0,4-6,4%", - отмечает в сообщении.

Согласно статистике, куриные яйца в среднем по стране подорожали на 1,1%, в том числе в 72 субъектах России - на 0,1-4,4%.

Как сообщили в Росстате, за период с 7 по 13 декабря подорожали макаронные изделия - на 0,9%, а также масло сливочное, молоко пастеризованное - на 0,8%, маргарин, мука пшеничная, вермишель, рис - на 0,7%, консервы овощные для детского питания - на 0,6%, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания, молоко стерилизованное - на 0,5%, сметана, творог жирный, сыры сычужные, печенье - на 0,4%, колбасы вареные, хлеб - на 0,3%, говядина, рыба мороженая, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,2%, баранина, пшено, смеси сухие молочные для детского питания, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,4%, в том числе в 66 субъектах РФ - на 0,1-1,8%. Масло подсолнечное подорожало на 0,3%, в том числе в 47 субъектах РФ - на 0,1-2,3%. При этом цены на мясо кур в среднем по стране снизились на 0,4%, в том числе в 52 субъектах РФ - на 0,1-4,9%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,3%, в том числе на огурцы - на 6,7%, капусту белокочанную - на 5,4%, яблоки - на 0,9%, морковь - на 0,4%. В то же время подешевели: помидоры - на 1,1%, лук репчатый - на 0,4%, картофель - на 0,1%. Цены на конфеты шоколадные снизились на 0,2%, чай черный - на 0,1%.