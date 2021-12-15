Состояние основательницы Wildberries с начала года уменьшилось на $3 млрд

ТАСС, 15 декабря. Основательница и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с начала текущего года потеряла $3,24 млрд. Это следует из опубликованного рейтинга Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), капитал предпринимательницы, которая занимает 491 строчку в рейтинге богатейших людей мира, составил $5,85 млрд. В начале года ее состояние оценивалось в $9,09 млрд.

В рейтинге также отмечается, что с начала года президент "Норникеля" Владимир Потанин потерял $524 млн, при этом владелец "Северстали" Алексей Мордашов, напротив, увеличил свой капитал на $3,8 млрд, а владелец НЛМК Владимира Лисин - на $2,05 млрд.

Помимо этого, в рейтинг Bloomberg вошли: президент "Лукойла" Вагит Алекперов (+$4,62 млрд), член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко (+$4,36 млрд), член совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг (+$2,04 млрд), сенатор Сулейман Керимов (+$4,91 млрд) и крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов (-$140 млн).

В августе 2021 года журнал Forbes назвал соучредителей компании Wildberries супругов Татьяну и Владислава Бакальчук самой успешной предпринимательской семьей в России. Издание оценило состояние супругов Бакальчуков в $13,1 млрд, поставив их на первое место в рейтинге богатейших семей России. В прошлом году Forbes оценил Wildberries в $1 млрд.

Информационное агентство Bloomberg с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.