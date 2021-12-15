Силуанов: софинансирование пенсионных накоплений привлечет "длинные" деньги в экономику

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. В России необходимо создать такой институт пенсионных накоплений, который, с одной стороны, позволит увеличить размер пенсии граждан, с другой - привлечь "длинные" деньги в экономику, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В связи с этим, мы должны уточнить стратегию [Стратегия развития финансового рынка до 2030 года] с учетом поручений, данных президентом на форуме "Россия зовет!", таких как софинансирование и гарантирование средств пенсионных накоплений. А также проработать стимулирующие факторы", - сказал министр, слова которого приводятся в пресс-релизе по итогам заседания Общественного совета Минфина России.

Силуанов также отметил, что Стратегия развития финансового рынка до 2030 года важна с точки зрения достижения национальных целей развития, которые стоят перед правительством России. "Мы хотим сделать так, чтобы и в России, и в Москве оказывались такие же услуги и работали такие же сервисы, как в крупнейших мировых финансовых центрах. Это одна из задач, которая стоит перед нами", - подчеркнул министр.

"Для нас Стратегия развития финансового рынка до 2030 года является важным документом, и мы надеемся, что правительство поддержит его в текущем году", - добавил Силуанов.