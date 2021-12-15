Мосбиржа заявила о неготовности продажи доли в НРД

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Речи о продаже или передаче значительной доли "Национального расчетного депозитария" (НРД) НП РТС не идет, сообщили в пресс-службе Московской биржи.

НРД входит в группу "Московская биржа" и специализируется на предоставлении участникам финансового рынка депозитарных, расчетных банковских и сопутствующих им услуг. Ранее в НП РТС не исключили вероятность обращения к Мосбирже с предложением о выкупе доли депозитария.

"Речи о продаже или передаче значительной доли в депозитарии одному бирже-брокеру не может идти речи. Для всех, кто понимает, как устроено регулирование российского финансового рынка, это удивительное предположение", - сказали в пресс-службе торговой площадки.

Там отметили, что монопольное положение НРД в качестве центрального депозитария Российской Федерации закреплено в специальном законодательстве. "Регулирование диктует особый порядок корпоративного управления, который обеспечивает баланс интересов всех участников рынка. В частности, в число акционеров НРД, помимо Московской биржи, входят 33 ключевых российских и международных участника рынка. Их возможность участия в процессе принятия решений реализуется, в том числе через акционерное соглашение. В наблюдательный совет депозитария входят пять независимых директоров", - добавили в пресс-службе площадки.