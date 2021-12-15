Путин поручил снизить зависимость аграриев РФ от импортных семян и племенной продукции

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ должно добиться снижения зависимости отечественного агропрома от импортных семян и племенной продукции. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано в среду на сайте Кремля.

"Принять меры, направленные на сокращение рисков утраты исходного генетического материала основных видов сельскохозяйственных культур и животных и снижение уровня зависимости отечественного агропромышленного комплекса от импортных семян и племенной продукции (материала)", - говорится в одном из поручений, адресованных правительству РФ по итогам прошедшего в октябре совещания по научно-техническому обеспечению развития АПК.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 апреля 2022 года, далее - ежегодно.

Кроме того, президент поручил к 1 апреля 2022 года представить предложения по дополнительной поддержке отечественной селекции, семеноводства и сельскохозяйственного производства, касающихся культур и животных, имеющих ключевое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны.