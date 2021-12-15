Бюджет КБР на 2022 год превысит 52 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 15 декабря. /ТАСС/. Бюджет Кабардино-Балкарии (КБР) на 2022 год превысит 52 млрд рублей, ко второму чтению он увеличен на 6,3 млрд за счет финансирования строительства социальных объектов. Такие данные озвучены в среду в ходе рабочего совещания по вопросам формирования главного финансового документа республики, проведенного главой КБР Казбеком Коковым, сообщили в его пресс-службе.

"Изначально в парламент КБР был внесен проект бюджета республики, где доходная часть равна 46 млрд рублей, он прошел первое чтение. Проект закона о республиканском бюджете на 2022 год ко второму чтению готовится с учетом дополнительных средств, которые были предусмотрены в федеральном бюджете в конце ноября текущего года. По прогнозу, доходная часть бюджета на следующий год составит более 52 млрд рублей без учета средств федеральной программы капитального ремонта школ, которая сейчас еще формируется", - говорится в сообщении.

Коков подчеркнул, что одним из приоритетных социально значимых направлений является лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. По его поручению на эти цели, помимо заложенных на 2022 год в региональном бюджете 400 млн рублей, дополнительно предусмотрено 200 млн, а в течение года к указанной сумме планируется добавить еще 73 млн.

В ходе обсуждения внесения изменений обозначен вопрос обеспечения детей, страдающих диабетом первого типа, индивидуальными сканерами и сенсорами для проведения непрерывного мониторинга уровня сахара. "В связи с тем, что данные медицинские изделия не предусмотрены ни по федеральным, ни по региональным программам, было принято решение обеспечивать эту потребность за счет бюджета республики. Средства в размере более 26 млн рублей будут учтены в бюджете со следующего года", - уточнили в пресс-службе.

Сегодня глава КБР Казбек Коков направил в региональное заксобрание соответствующие поправки к проекту закона "О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы", второе чтение состоится в конце декабря.