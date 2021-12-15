В Северной Осетии реконструировали водопроводные сети в шести населенных пунктах

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 декабря. /ТАСС/. Работы по реконструкции водопроводных сетей в шести населенных пунктах Северной Осетии завершены в этом году в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом в среду журналистам сообщил первый заместитель Министра сельского хозяйства региона Алан Кусраев.

"По госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в текущем году объем финансирования - 792 млн рублей. В шести селах завершили реконструкцию водопроводных путей. Это Верхняя и Нижняя Саниба, Гизель, Ногир, Кадгарон и Майрамадаг", - рассказал он.

В этом году также начата реконструкция водопроводных сетей в селении Эльхотово, в следующем году работы продолжатся, подчеркнул первый замминистра. "Мы также начинаем реконструкцию водопроводных сетей в селении Сунжа, этот объект прошел отбор. Мы в Хумалаге также будем работать, в Зильги, в Бруте. В них будут производиться работы в следующем году", - сказал он.

В текущем году в селе Красногор по госпрограмме капитально отремонтированы дом культуры и школа, а также в селении Дур-Дур отремонтированы школа и амбулатория. Кроме того, по словам Кусраева, в селении Чикола начато строительство спорткомплекса, работы будут завершены в 2023 году.

Первый замминистра также рассказал, что в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Пригородном районе республики построены и уже сданы в эксплуатацию 22 дома в селениях Гизель и Верхняя Саниба для работников агропромышленного комплекса. "Помимо этого, мы предоставили пяти семьям субсидии на приобретение домов", - добавил он.