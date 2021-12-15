В индустриальном парке "Уфимский" открылся производственный комплекс

УФА, 15 декабря. /ТАСС/. Производственный комплекс на площади 20 тыс. кв. метров открылся в индустриальном парке "Уфимский". Мероприятие прошло в ходе международной недели бизнеса, старт работе площадки дали глава Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, сообщила пресс-служба руководителя региона в среду.

"15 декабря в Уфимском районе глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина дали старт работе нового производственного комплекса площадью 20 тысяч кв. м на территории индустриального парка "Уфимский". Первым резидентом комплекса стало ООО "Торговый дом "Артагро". Общество занимается строительством и реконструкцией объектов сельского хозяйства, а также производством зерноочистительного оборудования, не имеющего аналогов в России", - сказано в сообщении.

С 2020 года компания производит зерновые элеваторы, производительность которых достигает 100 тонн в час, а с 2021 года выпускает пневмостолы и зерноочистительные машины. "Поздравляю коллектив "Артагро" с запуском производства. Мы формируем в республике эффективные инструменты поддержки бизнеса, в том числе новые площадки для создания новых заводов. Хочу сказать, что наши индустриальные парки заняты на 90%. Поэтому мы планируем продолжить развитие таких востребованных территорий", - отметил Хабиров.

Производственный комплекс начали возводить на пустующей площадке индустриального парка в 2020 году по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Всего на объекте будут работать семь компаний-резидентов, которые инвестируют в свое производство 600 млн рублей.

Площадь индустриального парка "Уфимский" составляет почти 300 га, он расположен на подъезде к Уфе на федеральной трассе М5 "Урал". Якорным резидентом парка является деревообрабатывающий завод австрийской компании "Кроношпан" (Kronospan), кроме него на территории объекта ведут деятельность ряд предприятий, специализирующихся на деревообработке, и по одному - по производству бурового инструмента, клапанов и насосов, смазочных материалов, дорожной разметки.

Международная неделя бизнеса проходит в Уфе с 15 до 18 декабря. Деловая программа форума поделена на четыре тематических дня и посвящена экономике, экспорту, инвестициям, медиа, а также малому и среднему предпринимательству стран - участниц ШОС и БРИКС. Также запланировано пленарное заседание, посвященное сотрудничеству Башкирии и Казахстана, и вручение премий "ТЭФИ-Капитал", "Экспортер года", "100 лучших товаров России - 2021" и бизнес-премии Республики Башкортостан "Время первых".