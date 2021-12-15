ЕС объявил о принятии плана инвестиций в €2,3 млрд для стран "Восточного партнерства"

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. ЕС объявил на саммите "Восточного партнерства" о принятии регионального плана инвестиций в €2,3 млрд для стран - членов этой программы. Об этом сообщил в среду журналистам дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита.

"Политические обязательства ЕС перед странами региона были подкреплены [на саммите] сильными обязательствами в сфере экономического развития. Региональный экономический и инвестиционный план ЕС объемом €2,3 млрд с потенциалом мобилизации до €17 млрд государственных и частных инвестиций будет направлен на поддержку повестки сотрудничества, построенной вокруг улучшения государственного управления и инвестиций", - заявил он.