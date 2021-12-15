В Димитровграде появится птицефабрика мощностью 27 млн штук инкубационного яйца в год

УЛЬЯНОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Компания "Центр современных энергосберегающих технологий" построит птицефабрику мощностью 27 млн штук инкубационного яйца в год в городе Димитровграде Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона.

Соглашение о реализации проекта подписано 15 декабря на Совете по инвестициям региона.

"Планируется строительство птицефабрики по производству инкубационного яйца компании "Центр современных энергосберегающих технологий" на территории ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) "Димитровград". <…> Как сообщил и. о. министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин, мощность предприятия составит более 27 млн штук инкубационного яйца в год", - отмечается в сообщении.

Объем инвестиций в проект составит 980 млн рублей. Его реализация позволит создать 77 новых рабочих мест для жителей региона.

Центр современных энергосберегающих технологий осуществляет деятельность при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ Ульяновской области и филиала Российского энергетического агентства Ульяновского центра научно-технической информации. Организация создана для популяризации, продвижения и применения на отечественном рынке инноваций в области энергосберегающих технологий. Центр входит в группу компаний, реализующих проекты в сфере энергосбережения в регионах страны. Эту деятельность организация осуществляет с 2014 года.