Эксперты: ЦБ на заседании в 17 декабря может повысить ключевую ставку до 8,5% годовых

МОСКВА, 16 декабря. /Корреспондент ТАСС Алиса Столярова/. Банк России на предстоящем заседании в пятницу повысит ключевую ставку до 8,5% с 7,5% годовых, полагают опрошенные ТАСС аналитики.

С момента прошлого заседания ситуация в экономике РФ претерпела лишь небольшие изменения. Несмотря на то, что начавшийся в марте этого года рост ставок повлиял на замедление роста потребительского кредитования, а граждане стали наращивать свои сбережения на депозитах, ежемесячная инфляция пока не показала признаков устойчивого замедления. При этом неопределенность в отношении ее будущей динамики остается высокой.

Согласно проведенному ТАСС опросу более 20 компаний и специалистов, на последнем заседании уходящего года ЦБ с наибольшей вероятностью повысит ставку на 100 б. п., до 8,5% годовых. Такой финальный аккорд защитит рубль от обесценения и не допустит "надувания пузырей" на финансовых рынках, полагают эксперты.

Заседание 17 декабря не будет "опорным", соответственно по его итогам ЦБ не представит обновленные макропрогнозы и прогнозную траекторию ключевой ставки. Таким образом, рынок уделит внимание сигналам регулятора и оценке баланса рисков.

Ситуация с инфляцией сильно не изменилась

Ранее предпринятые меры ЦБ РФ по ужесточению монетарной политики предопределили рост депозитных ставок и, как следствие, должны воздействовать на поведение потребителей. Но пока оценки масштабов этого эффекта сильно рознятся, отметил главный стратег ИГ "Атон" Александр Кудрин.

По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция в РФ поднялась до шестилетнего максимума в 8,4%. Инфляционные ожидания населения, по данным Банка России, в ноябре снизились на символические 0,1 п. п., до 13,5% и остались вблизи пятилетнего пика.

"В пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают продолжающийся рост цен на продовольствие на мировых биржах, многолетние пики по ценам на энергоносители и удобрения, сохраняющиеся перебои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, дефицит чипов в мире (который сказывается на автопроизводителях, производителях электроники и бытовой техники), повышенная стоимость контейнерных перевозок и раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран", - рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Кроме того, частично закрытое авиасообщение c Европой и рядом других туристических стран означает большие расходы внутри страны, что также является фактором в пользу роста внутренних цен, добавил он.

Несмотря на то, что, к примеру, ограничение туризма является временным, ЦБ сейчас больше опасается оказать недостаточное давление, чем избыточное, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Сам регулятор неоднократно давал понять, что хочет резко повысить ставку - не на 25 б. п., а сразу до 8,5%, добавил управляющий активами УК "Открытие" Дмитрий Космодемьянский.

В свою очередь, снижение темпов роста экономики все же может подтолкнуть ЦБ к менее радикальному шагу - в 75 б. п. Так, темп роста ВВП РФ в III квартале 2021 года замедлился до 0,8% к аналогичному периоду "доковидного" 2019 года, тогда как во II квартале 2021 года аналогичный показатель демонстрировал рост в 1,8%, пояснил старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.

Эксперты не ждут ставку выше 10%

Несмотря на то, что повышение ставки продолжит сдерживать экономический рост, борьба с инфляцией для регулятора остается более приоритетной задачей, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. В свою очередь, снижение годовой инфляции должно начаться ближе к концу I квартала 2022 года, поэтому регулятор может продолжить настройку ДКП в начале года, полагают эксперты.

"Изменение ключевой ставки в 2022 году будет определятся динамикой инфляции. Мы не исключаем, что ЦБ РФ продолжит поднимать ставку в случае дальнейшего ускорения инфляции", - отметил старший аналитик УК "Сбер управление активами" Владислав Данилов.

Специалисты также не исключают, что в начале 2022 года процентная ставка ЦБ может достичь 9% годовых, но и двузначного уровня данного показателя они не ждут. В УК "Альфа капитал" считают, что ставка ЦБ преодолеет 10% только в случае реализации геополитических рисков.

Когда ждать послаблений

Приступить к смягчению процентной политики ЦБ сможет не раньше второго полугодия 2022 года - при условии устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий, считают специалисты. "Монетарные усилия ЦБ дают эффект с лагом шесть-семь месяцев, следовательно в конце первого квартала мы увидим устойчивое снижение инфляции и во втором квартале ЦБ перейдет к смягчению денежной политики", - пояснил руководитель департамента в ИК "Универ капитал" Андрей Верников.

Ключевая ставка во втором полугодии может быть постепенно снижена до 6,5-7%, предположил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Однако неопределенность относительно факторов глобальной инфляции пока ставит данный прогноз под вопрос, добавил он.

Председатель правления банка "Фридом финанс" Геннадий Салыч не исключает, что за снижением уровня инфляции в первом квартале может последовать ее повышение в третьем. "Существует вероятность, что в следующем году мы увидим переход от инфляции спроса к инфляции издержек на фоне повышения ставок ФРС, и график будет "двугорбым". Нет уверенности, что ЦБ будет снижать ставку в период между двумя пиками, но это возможно. В таком случае может быть снижение ставки на 1-1,5 п. п., но затем последует ее повышение", - рассказал он.

В "ВТБ Капитал" ожидают, что Банк России может начать снижение ключевой ставки в IV квартале 2022 года, однако базовый сценарий компании предполагает, что ставка на уровне 8,5% годовых сохранится до конца 2022 года.

Прогнозы участников рынка:

Открытие - 8,25%

Промсвязьбанк - 8,5%

Райффайзенбанк - 8,5%

Росбанк - 8,25%

"Русский стандарт" - 8,5%

Совкомбанк - 8,5%

Deutsche Bank - 8,5%

Ing Bank - 8,5%

АКРА - 8,25%

"Атон" - 8,25-8,5%

"Альфа-капитал" - 8,5%

"БКС мир инвестиций" - 8,25-8,5%

"ВТБ Капитал" - 8,5%

"Велес капитал" - 8,5%

"Ренессанс капитал" - 8,25%

"Сбер управление активами" - 8,5%

"Универ капитал" - 8,25%

УК "Открытие" - 8,5%

"Фридом финанс" - 8,5%

"Финам" - 8,5%

SberCIB Investment Research - 8,5%