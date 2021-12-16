Счетная палата выявила недостатки в управлении налоговыми расходами по вывозным пошлинам

Москва, 16 декабря. /ТАСС/. Счетная палата в ходе анализа налоговых расходов РФ в части вывозных таможенных пошлин и сборов выявила ряд недостатков. По данным ведомства, не были установлены критерии отнесения льгот по уплате вывозных таможенных пошлин к налоговым расходам, а также не были утверждены методики оценки эффективности налоговых расходов.

"В 2019 году были изданы нормативные правовые акты, которые сформировали систему управления налоговыми расходами. Вместе с этим критерии отнесения льгот по уплате таможенных пошлин и сборов к налоговым расходам не установлены, что приводит к вероятности неполноты перечня налоговых расходов Российской Федерации", - говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном в четверг.

Также в ведомстве указали, что до настоящего времени Минэнерго РФ, определенное куратором налоговых расходов в части вывозных таможенных пошлин и сборов, не утвердило методики оценки эффективности налоговых расходов и, как следствие, не проводило их оценку. "Работа по разработке и согласованию методик оценки эффективности налоговых расходов была необоснованно затянута. Из-за этого оценка эффективности таких расходов в 2020 году и истекшем периоде 2021 года не проведена. Методики оценки эффективности налоговых расходов Российской Федерации до настоящего времени не утверждены", - отмечается в материалах ведомства.

"Сроки разработки и согласования методик оценки эффективности налоговых расходов необоснованно затянуты и длятся уже около двух лет. Одна из причин такого промедления - разногласия в подходах между Минфином и Минэнерго и неурегулированность процедуры и сроков согласования", - отметил аудитор Андрей Батуркин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

К налоговым расходам относятся выпадающие доходы бюджета, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциям по налогам, сборам, таможенным платежам и страховым взносам. В 2019 году правительство РФ утвердило правила формирования перечня налоговых расходов, проект которого Минфин должен формировать в ежегодном режиме. Кураторы налоговых расходов должны в течение года проводить оценку целесообразности и эффективности налоговых расходов и предоставлять отчет Минфину до 15 декабря.