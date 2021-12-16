Исследование: военно-транспортные вертолеты Ми-8/17 стали вторыми по популярности в мире

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские многоцелевые военно-транспортные вертолеты семейства Ми-8/17 стали вторыми по популярности в мире. Об этом говорится в справочнике World Air Forces 2022, выпущенном журналом Flight Global и имеющемся в распоряжении ТАСС.

В соответствии с исследованием в мире находилось в строю порядка 3 тыс. вертолетов семейства Ми-8/17 по состоянию на декабрь 2021 года. Российские машины составили 14% от общемирового парка военных вертолетов. На первом месте расположились американские вертолеты семейства UH-60 Black Hawk (2 248 машин, 15%), третье - американский ударный вертолет AH-64 Apache (1 219 машин, 6% от общемирового парка).

В топ-10 самых популярных в мире военных вертолетов по версии Flight Global также вошли российские аппараты семейства Ми-24/35 (924 машины, 5%) и Су-25 (474 машины, 3%).

По состоянию на декабрь 2021 года в мире в строю находились 19 946 военных вертолетов, говорится в отчете.

Ми-8 - семейство многоцелевых вертолетов советского, позднее российского производства. Один из самых массовых вертолетов мира, серийно строятся на предприятиях холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех". Всего с 1965 года было выпущено более 12 тыс. экземпляров разных модификаций, в разное время они поставлялись в более 100 стран мира.