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Во Владивостоке вдвое увеличилась площадь вводимого жилья за два года

Основной прирост - 319 тыс. квадратных метров - дало строительство многоквартирных домов

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Объем вводимого во Владивостоке жилья за два года увеличился вдвое. Об этом сообщил в четверг глава города Константин Шестаков во время отчета перед депутатами гордумы.

"По итогам 2020 года во Владивостоке введено в строй 305 тыс. квадратных метров жилья. Это в полтора раза больше, чем годом раньше - в 2019 году - 200 тыс. квадратных метров. В этом году общая площадь введенного жилья уже составляет 400 тыс. квадратных метров, основной прирост дало строительство многоквартирных жилых домов - 319 тыс. квадратных метров", - приводят слова Шестакова в стенограмме, размещенной на сайте городской администрации.

Власти Приморья планируют в 2022 году увеличить объем строительства в регионе на 20%, к сдаче запланирован 1 млн квадратных метров жилья. Глава региона Олег Кожемяко сообщал, что в крае строится треть от общего объема жилищного строительства на Дальнем Востоке. Одной из задач увеличения объемов строительства является снижение роста цен на недвижимость.

Президент России Владимир Путин в июне 2020 года потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза. Кроме того, он отмечал, что одна из причин дефицита на рынке первичного жилья - дороговизна инфраструктуры. Для решения проблем было поручено разработать комплекс мер по повышению объема предложения.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайШестаков, Константин Владимирович
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