Скоростные пассажирские катамараны появятся в Восточно-Сибирском речном пароходстве

ИРКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Крупнейшее на Байкале судоходное предприятие - Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП, Иркутская область) - заключило договор на строительство двух инновационных пассажирских катамаранов на подводных крыльях. Такие суда не только впервые появятся на Байкале, но и станут новым опытом для судостроителей России, сообщила в четверг пресс-служба перевозчика.

"Парк судов Восточно-Сибирского речного пароходства пополнится скоростными пассажирскими катамаранами на подводных крыльях. <…> ВСРП, судостроительный завод "Вымпел" и АО "Машпромлизинг" подписали трехсторонний договор о строительстве двух инновационных пассажирских судов катамаранного типа с гидродинамическим принципом поддержания. Строительство судов такого типа - новый опыт для судостроителей России", - говорится в сообщении.

Начало строительства катамаранов запланировано на первый квартал 2022 года. На судостроительном заводе "Вымпел" (город Рыбинск) изготовят корпуса, а сборка будет производиться в Иркутске на производственной базе ВСРП. Оснащение судов оборудованием, отделочные работы, спуск на воду, ходовые и швартовые испытания будут выполняться силами пароходства под надзором специалистов Российского речного регистра.

Эксплуатацию катамаранов планируется начать в июле 2023 года. Их будут использовать для перевозки пассажиров по Ангаре и Байкалу. Сейчас на Байкале нет таких судов. ВСРП приступило к формированию резерва командного состава для работы на катамаранах.

Восточно-Сибирское речное пароходство выполняет пассажирские и грузовые перевозки по озеру Байкал, реке Ангаре, Братскому и Усть-Илимскому водохранилищам. Также специализируется на строительстве судов и причальных сооружений.