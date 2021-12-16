Улан-Удэнское предприятие планирует выпускать электрофильтры для мини-котельных

УЛАН-УДЭ, 16 декабря. /ТАСС/. Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-УППО, входит в состав ГК "Ростех") планирует начать производство электрофильтров для мини-котельных, необходимых для улучшения ситуации с загрязнением воздуха. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе аппарата вице-премьера - полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

Во время рабочей поездки в Бурятию Трутнев посетил У-УППО - одно из крупнейших предприятий на рынке российского приборостроения.

"Ведущими специалистами предприятия в кооперации с преподавателями Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления и учеными из института физического материаловедения Сибирского отделения РАН разработан электрофильтр-дымоуловитель для небольших муниципальных котельных. Как пояснило руководство предприятия, подобных электрофильтров для мини-котельных на рынке не существует, производятся лишь сложные электрофильтры для крупных ТЭЦ. У-УППО планирует первым занять и освоить эту нишу. Опытный образец прошел первые испытания", - сообщили в пресс-службе.

Ранее У-УППО специализировалось на выпуске изделий для военной промышленности, авиастроения, но со временем диверсифицировало производство. Сейчас предприятие, где трудится почти 1 тыс. человек, занимается производством высокоточных приборов и приборов для авиастроения, электротехнической продукции и изделий для здравоохранения. В период пандемии У-УППО начало активно развивать производство изделий для борьбы с COVID-19 - защитных экранов для лица, рециркуляторов для общественных и промышленных помещений. Кроме того, на заводе с весны 2020 года организован ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в 2021 году из-за дефицита лабораторных расходных материалов было запущено производство наконечников пипеточных дозаторов.

"Недавно приборостроительное объединение заключило соглашение с российской компанией "Моторика" и будет производить детали для бионических протезов", - приводит пресс-служба слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

Проблема загрязнения воздуха актуальна для города Улан-Удэ, где каждый год с началом отопительного сезона ухудшается экологическая обстановка. Основные источники загрязнения - предприятия теплоэнергетики, небольшие угольные котельные, транспорт, печное отопление домов в частном секторе, сосредоточенном в пригороде столицы Бурятии.