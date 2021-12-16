Кабмин утвердил правила получения субсидий на выпуск новых видов сельхозтехники

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Производители сельскохозяйственной техники и оборудования в России с 2022 года смогут получить субсидии на разработку новой продукции, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"С 2022 года производители сельскохозяйственной техники и оборудования смогут получить федеральное финансирование на разработку и выпуск новых видов продукции, а также на модернизацию действующих производств. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные меры поддержки также будут направлены на создание наиболее востребованных видов мелкосерийной техники и оборудования, в частности свеклоуборочных, картофелеуборочных и льноуборочных комбайнов, техники для садоводства и виноградарства, на улучшение уже существующей продукции сельхозмашиностроения.

Господдержка покроет до 60% затрат на модернизацию производств, разработку и выпуск новой продукции, в том числе траты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовление опытных образцов, макетов и стендов, аренду необходимого оборудования. "Срок реализации проектов по модернизации производства не должен превышать пять лет, а проектов по созданию новой продукции - восемь лет. Субсидии на реализацию таких проектов будут предоставляться в течение не более двух и трех лет соответственно", - сообщает пресс-служба кабмина.

Получателей субсидий определят по результатам отбора, проведенного специальной межведомственной комиссией, которую сформирует Минпромторг РФ. Господдержка будет предоставлена в рамках государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".