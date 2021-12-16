Урожай единственного российского экспортера чая вырос за год на 7%

СОЧИ, 16 декабря. /ТАСС/. Валовый сбор чайного листа единственного российского экспортера чая Мацестинской чайной фабрики вырос на 7% в 2021 году, в том числе за счет восстановления чайных плантаций, заброшенных в 90-е годы. Об этом сообщила ТАСС руководитель службы маркетинга Группы компаний Мацеста чай Turshu`s Ирина Новикова.

"Мы собрали 155,3 тонн чая в 2021 году, это на 7% больше, чем в 2020 году", - сказала Новикова.

Константин Туршу, глава компании "Мацеста чай" добавил, что добиться роста урожая удалось за счет введения в оборот восстановленных (реконструированных) плантаций, которые в 90-е годы были заброшены. Компания занимается, в том числе, восстановлением таких плантаций. Это тяжелый труд, который выполняется вручную.

"Чай продается туристам, которые приезжают к нам, также реализация ведется через торговые сети и интернет-магазин как в России, так и за рубежом", - сказал Туршу. Группа компаний "Мацеста чай" Turshu`s - крупнейшее предприятие чаеводческой отрасли России, объединяющее ООО "Мацестинская чайная фабрика" и АО "Мацестинский чай", который ведет свою историю с 1947 года. Чайные плантации находятся в экологически чистой Мацестинской долине среди горных массивов Кавказского хребта. Каждый год растут объемы сбора чайного листа и выпускаемой продукции за счет увеличения листосборных площадей. Мацестинский чай продолжает возрождение плантаций, пришедших в запустение в 1990-е годы, заросших деревьями и кустарниками, а также уходные работы на реконструированных площадях. Предприятие выпускает более 100 наименований чайной продукции.