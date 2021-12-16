Reddit планирует разместить акции на рынке в США

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Компания, которой принадлежит популярный в США и среди англоязычной аудитории по всему миру интернет-форум Reddit, передала часть документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам с конечной целью провести первичное публичное размещение (IPO) своих акций. Соответствующая информация в среду размещена на официальном сайте платформы.

"Наша компания передала проект заявления о регистрации в Комиссию по ценным бумагам и биржам в связи с предполагаемым первичным размещением обыкновенных акций. Их число и стоимость еще не определены. IPO планируется провести после того, как комиссия закончит рассмотрение [документов]", - написано в пресс-релизе организации.

Как пишет газета The New York Times, в августе во время мероприятий по привлечению инвестиций компания была оценена в $10 млрд. Владельцы рассчитывают, что после первичного публичного размещения акций ее капитализация достигнет $15 млрд. Тем не менее эта сумма все еще будет меньше, чем у конкурентов из сферы соцсетей, таких как Pinterest ($23 млрд) и Twitter ($35 млрд), отмечает интернет-портал Axios. Стоимость компании Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) превышает $950 млрд.

Веб-форум был запущен в 2005 году, в 2006 году его приобрел издательский дом Conde Nast за $10 млн, указывает Axios. В сентябре агентство Reuters сообщало, что рекламные доходы Reddit во втором квартале 2021 года превысили $100 млн. Каждый день сайт посещают свыше 50 млн человек, пишет The New York Times.

В начале этого года пользователи Reddit спровоцировали взрывной рост стоимости ценных бумаг американской розничной сети по продаже видеоигр GameStop. В результате скоординированной акции играющие на понижение хедж-фонды понесли миллиардные убытки.