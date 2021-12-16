Бюджет Сахалина на 2022 год приняли с увеличением субсидий на развитие культуры

ТАСС, 16 декабря. Депутаты Сахалинской областной думы на заседании в четверг во втором, окончательном чтении приняли законопроект "Об областном бюджете Сахалинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Ко второму чтению было решено увеличить субсидии на развитие культуры 14 муниципалитетам, всего на социальную сферу направлено 74 млрд рублей или более половины всех средств, сообщила в четверг пресс-служба регионального парламента.

Согласно принятому ранее в первом чтении законопроекту, общий объем доходов на 2022 год составляет 126,9 млрд рублей, на 2023 год - 116,6 млрд рублей, в 2024 году доходы составят 109,8 млрд рублей. Расходная часть бюджета области на 2022 год составит 148,3 млрд рублей, на 2023 год - 133,3 млрд рублей, на 2024 год -125,3 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 21,3 млрд рублей.

"В первом чтении законопроект был принят 9 декабря, ко второму чтению поступили поправки от депутатов. По итогам их рассмотрения сформирована таблица поправок, рекомендуемая комитетом к принятию: предложение большой группы депутатов об увеличении в 2022 году субсидии 14 муниципальным образованиям на развитие культуры на общую сумму более 70 млн рублей", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по бюджету и налогам Натальи Захарчук.

В том числе, средства будут направлены на капремонт клуба "Шахтер" в Горнозаводске, на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных учреждений Южно-Сахалинска, Александровск-Сахалинского, Долинского, Корсаковского, Поронайского районов и другие цели. Отмечается, что наибольшее финансирование в утвержденном документе у сферы образования, выделены дополнительные средства на школьное питание, особое внимание уделено сельским школам, в том числе их капремонту, а также профессиональной подготовке педагогов. Также на следующий год заложено финансирование для строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска.

"Сегодня нужно работать в рамках бюджета, который мы принимаем. А он, по-прежнему, остается социально ориентированным. В 2022 году на социальную сферу направлено 74 млрд рублей (свыше 50% всех расходов региональной казны), сохраняются все меры социальной поддержки - а их в регионе насчитывается около 200", - цитирует пресс-служба спикера регионального парламента Андрея Хапочкина.

Депутаты регионального парламента большинством голосов поддержали таблицу поправок и проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" во втором чтении. Теперь главный финансовый документ области направлен на подпись губернатору, после чего будет обнародован, уточнила пресс-служба.