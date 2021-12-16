Оренбургская область приняла бюджет на 2022 год с трендом на снижение госдолга

ОРЕНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области одобрили в четверг во втором (окончательном) чтении проект закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Губернатор региона Денис Паслер назвал утвержденный на будущий год дефицит в размере 9,38 млрд рублей техническим моментом.

"Бюджет, который мы принимаем на 2022 год, он с точки зрения денег бездефицитный. Он дефицитный по бумаге, но сточки зрения денег он абсолютно обеспечен в полном объеме, подчеркиваю - в полном объеме - деньгами. У нас нет с вами повода беспокоиться, нет повода думать, а придут деньги, а не придут ли деньги. С учетом переходящих остатков у нас абсолютно сбалансирован бюджет с трендами достаточно сильными как на снижение госдолга, так и выполнение соответствующих программ", - сказал Денис Паслер после принятия бюджета во втором чтении.

Доходы областного бюджета на 2022 год, сформированные профильным комитетом ко второму чтению, планируются в объеме 117 млрд 340 млн рублей, расходы увеличатся до 126 млрд 720 млн рублей, дефицит снижен до 9 млрд 380 млн рублей. Как объяснил председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев, дефицит является техническим и все параметры расходов четко соответствуют параметрам доходов. Он назвал документ сбалансированным, реалистичным и социально-ориентированным.

"Принятие такого бюджета говорит о том, что регион входит в новую фазу - с более широким горизонтом планирования, определенным запасом прочности, потому что у нас все прописано принципиально и на 2022, и на 2023, и на 2024 годы. А вот увеличение инвестиционной составляющей, значительное увеличение, которое ко второму чтению была принята, - это свидетельство выхода региона на траекторию развития", - считает он.

В ходе голосования поддержать проект главного финансового документа области на 2022 год отказались 15 депутатов. О своем решении голосовать против заявили представители фракций КПРФ и "Справедливая Россия - За правду". При этом голоса "за" отдали депутаты "Единой России", ЛДПР и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Как ранее сообщал ТАСС, бюджет Оренбургской области на 2021 год принимался с доходной частью в размере 100,3 млрд рублей, расходная часть составляла 110,3 млрд рублей, дефицит - 10 млрд рублей. В августе, согласно данным Минфина региона, плановый дефицит был уменьшен на 3,1 млрд рублей, а в начале декабря власти выступили с предложением сократить дефицит бюджета текущего года до нуля за счет увеличения собственных доходов и поступлений из федерального бюджета.