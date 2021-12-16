Опрос: инфляционные ожидания в России в декабре резко выросли до 14,8%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения России в декабре выросли на 1,3 п.п. и достигли 14,8%, следует из оперативного опроса "инФОМ" по заказу ЦБ.

Согласно данным опроса, медианные значения ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции в декабре выросли до 14,8% с 13,5% месяцем ранее.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор очень обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России - они вернулись к максимуму второй половины 2016 года.

По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция в РФ поднялась до шестилетнего максимума в 8,4%. Согласно текущему прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4-7,9%.