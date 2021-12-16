Китай намерен расширять сотрудничество с Россией в цифровой экономике и энергетике

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Китайские власти намерены расширять сотрудничество с Россией в области энергетики и добычи полезных ископаемых, в сфере цифровой экономики и электронной коммерции. Об этом заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.

"На предстоящем этапе Китай планирует продолжать осуществлять тесное взаимодействие с РФ в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между лидерами наших стран, - сообщила она на брифинге, комментируя итоги встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, которая состоялась в формате видеоконференции. - Мы будем повышать интенсивность торгово-экономических отношений, во-первых, в области энергетики, в добывающих отраслях, в сельском и лесном хозяйстве, а также в сфере торговли товарами широкого потребления".

По словам Шу Цзюэтин, вторым важным направлением в процессе развития двустороннего сотрудничества с Россией станет "создание новых стимулов роста в области цифровизации экономики, медицины и биотехнологий, науки и техники, в инновационной сфере". Как она уточнила, Пекин намерен активно содействовать укреплению цепочек поставок с участием китайских и российских компаний, способствовать созданию для этого надежной инфраструктуры.