Бывшую площадку Ford в Ленобласти отдали под строительство завода автокомплектующих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Площадку в Ленинградской области, где до июня 2019 года располагался завод Ford, передали корейскому производителю автозапчастей "СВ Рус". Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Площадке бывшего завода Ford нашли нового собственника. О покупке имущественного комплекса во Всеволожске объявила корейская компания-производитель автозапчастей "СВ Рус" на заседании инвестиционного совета Ленобласти. Инвестпроект предполагает производство комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia. Объем инвестиций составит 6,8 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест - 520. Старт производства - 2023 год", - говорится в сообщении.

Площадка автоконцерна во Всеволожске в Ленинградской области, производившая две модели - Ford Focus и Ford Mondeo, прекратила работу в июне 2019 года.

Южнокорейская компания Sungwoo hitech (ООО "СВ Рус"), основанная в 1977 году, производит силовые элементы кузова, двери, бампера. Главными заказчиками компании являются Hyundai, Kia, Renault Samsung Motors, GM Korea Company.