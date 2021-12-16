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Динамика ключевой ставки Центробанка

Аксаков не исключил повышения ЦБ ключевой ставки до 8,5% годовых

Сейчас она составляет 7,5%
Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что Банк России может повысить ключевую ставку на предстоящем пятничном заседании на 1 процентный пункт - с 7,5% до 8,5% годовых. Таким мнением парламентарий поделился на пресс-конференции в ТАСС.

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"Я думаю, что будет серьезное увеличение. Опасаюсь, что до 8,5% доведет Центральный банк ключевую ставку на ближайшем заседании. Причина - высокая инфляция. Она перешагнула 8-процентный уровень и даже приближается к 8,5%. Соответственно, для того чтобы затормозить инфляционные ожидания, инфляционные процессы, Центральный банк увеличит ключевую ставку", - сказал Аксаков.

По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция в РФ поднялась до шестилетнего максимума и составила 8,4%. Согласно текущему прогнозу ЦБ РФ, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4-7,9%.

Теги
РоссияДинамика ключевой ставки ЦентробанкаАксаков, Анатолий Геннадьевич
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