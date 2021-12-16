Сеть зарядных станций для электромобилей создадут между городами Урала в 2022 году

ЧЕЛЯБИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Станцию для скоростной зарядки электроавтомобилей (ЭЗС) установили на федеральной трассе М5. В 2022 году на автомагистралях Урала создадут целую сеть подобных станций, а также установят автомобильные электрозаправки средней мощности внутри городской застройки, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Челябинской области.

По информации челябинских властей, высокоскоростная зарядная электростанция на одной из главных автомагистралей страны установлена компанией "ЭлектроКарс Рус" при участии "Россети Урал", правительства Челябинской области и группы компаний НИКС.

"В 2022 году "ЭлектроКарс Рус" установит еще 14 высокоскоростных ЭЗС на автомагистралях и более 100 зарядных станций средней мощности внутри городской инфраструктуры. Благодаря этому проекту, будет окончательно решен вопрос междугородного перемещения на электромобиле по территории Урала", - цитирует сайт генерального директора "ЭлектроКарс Рус" Дмитрия Рудько.

Уточняется, в планах создание зарядной сети между Пермью, Екатеринбургом, Курганом, Тюменью, Челябинском, Магнитогорском и Уфой.

По словам директора по цифровой трансформации компании "Россети Урал" Андрея Шульгина, компания заинтересована в увеличении количества быстрозарядных станций, поскольку развитие инфраструктуры оказывает позитивное влияние на популяризацию экологически чистого автотранспорта. "Мы готовы в кратчайшие сроки осуществлять подключения данных объектов. В реализации этого проекта электросетевая компания поучаствовала именно с точки зрения обеспечения электрической энергии новой станции", - пояснил Шульгин.

Он подчеркнул, что "Россети Урал" активно развивает и свою сеть. Энергетики установят до 2025 года, согласно стратегии, 42 электрозарядные станции в трех регионах своего присутствия. Сейчас в контуре электросетевой компании уже функционирует более двух десятков подобных станций.