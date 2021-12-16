В Тюменской области с начала года на 41% снизилась задолженность по заработной плате

ТЮМЕНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Уровень задолженности работодателей Тюменской области работникам по зарплатам вернулся к допандемийным показателям - около 69 млн рублей. Об этом в четверг сообщил на пятом заседании Тюменской областной думы директор департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров.

"На данный момент имеется задолженность перед 1 700 работниками на общую сумму в 69 млн рублей. Если посмотреть на ситуацию с начала года, то задолженность за прошедший период снизилась на 49 млн рублей, то есть на 41%, это достаточно существенно. На данный момент и по размеру совокупной задолженности, и по количеству организаций-должников мы находимся примерно на уровне 2018-2019 годов. То есть ту негативную тенденцию 2020 года, первой половины этого года удалось переломить", - сказал он.

Сидоров добавил, что предпринимаются следующие меры по ликвидации задолженности по зарплате перед работниками: ведется межведомственное взаимодействие, идет работа с правоохранительными органами и муниципалитетами, где имеются организации-должники. Также происходит взаимодействие с управлением Росреестра, которое следит за деятельностью арбитражных управляющих, так как большая часть задолженностей приходится на организации-банкроты. "В целом ситуация с задолженностью нормализовалась", - заключил директор департамента.