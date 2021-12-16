Бюджет Ненецкого АО на 2022 год утвердили с дефицитом 10%

ТАСС, 16 декабря. Депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) приняли на сессии в четверг бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, дефицит бюджета в следующем году составит около 2 млрд рублей, или около 10% от уровня доходов.

"На последней в 2021 году сессии парламентарии утвердили бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Общий объем доходов на 2022 год составит 20,6 млрд рублей, расходы - 22,6 млрд рублей, дефицит окружного бюджета в 2022 году составит чуть более 2 млрд рублей", - сказано в сообщении.

В общей структуре расходов окружного бюджета наибольший удельный вес традиционно имеют расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику. Бюджет сохранит социальную направленность, 50% всех расходов будут направлены на социальную сферу.

Расходы бюджета НАО сформированы в "программном" формате, с 1 января 2022 года в округе будут действовать 26 госпрограмм, также округ участвует в реализации девяти нацпроектов. На инвестпроекты предусмотрено 2,1 млрд рублей, в том числе более 800 млн рублей на строительство и приобретение жилья. В полном объеме в проекте бюджета запланировано финансирование на социальное обеспечение и иные выплаты, что составляет более 3 млрд рублей. Предусмотрена индексация отдельных социальных выплат и заработной платы работников бюджетной сферы.

Доходы на 2023 год составят 20,8 млрд рублей, на 2024 год - 17,9 млрд рублей. Расходы окружного бюджета в 2023 году запланированы в размере 22,8 млрд рублей, в 2024 году - 20,4 млрд рублей.

Бюджет на 2021 год был принят со следующими параметрами: общий объем доходов 19,9 млрд рублей, расходов - 22,2 млрд рублей, дефицит окружного бюджета - 2,25 млрд рублей.