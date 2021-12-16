Около 500 тыс. домовладений подали заявки по программе догазификации

ТЕЛЬВЯКОВО /Владимирская область/, 16 декабря. /ТАСС/. Компания "Газпром" получила около 500 тыс. заявок на участие в программе бесплатной догазификации, которая по поручению президента России должна быть проведена до конца 2022 года. Об этом в четверг на церемонии пуска межпоселкового газопровода во Владимирской области сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

"Около 2,5 млн домовладений запланировано по этой программе догазифицировать, на сегодняшний день идет заявочная кампания, и в рамках заявочной кампании уже порядка полумиллиона заявок по всей стране принято. <...> Динамика хорошая, с учетом того внимания, которое президент уделяет этой программе и тех сжатых сроков, которые были поставлены президентом - 31 декабря 2022 года, у меня нет никаких сомнений, что эта программа будет реализована", - отметил Турчак.

По его словам, во Владимирской области в 2021 году было догазифицировано 1,5 тыс. домовладений, потенциал догазификации в регионе оценивается более чем в 28 тыс. домовладений.

В четверг в Киржачском районе Владимирской области Андрей Турчак и врио губернатора Александр Авдеев приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию межпоселкового газопровода Киржач - Полутино - Трохино - Акулово - Тельвяково - Новоселово, который был построен в 2021 году по программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Газопровод протяженностью более 20 км позволит обеспечить голубым топливом свыше 600 домовладений и соцобъекты.

"Несмотря на то что в целом во Владимирской области процент газификации неплохой по сравнению с другими регионами - 82%, эта программа за ближайшие годы позволит в целом увеличить процент газификации минимум до 85%. Это означает, что тепло не только придет в конкретный дом, это даст возможность и другим людям планировать свою жизнь, это позволит людям строиться на сельской территории, позволит более активно работать над такой программой, как "Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области", - отметил Авдеев.

Как сообщалось ранее, инвестиции ПАО "Газпром" в развитие газоснабжения Владимирской области в 2021-2025 годах составят свыше 8,5 млрд рублей, в том числе 1,9 млрд - в 2021 году. Будут созданы условия для газификации около 190 населенных пунктов. По данным администрации региона, на начало 2020 года Владимирская область была газифицирована на 82,13%, при этом уровень газификации в городах составлял 96%, в сельских населенных пунктах - 50,6%.